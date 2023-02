Andrzej Duda i zabawa w praworządne państwo [OPINIA]

To teraz pytanie kolejne: czy Andrzej Duda przyłożył rękę do tego, czym jest Trybunał Konstytucyjny? Gdybym był złośliwy, to bym napisał, że nie wiem, bo było ciemno, gdy zaprzysiężał sędziów w środku nocy. Ale że złośliwy nie jestem, to ograniczę się do prostego stwierdzenia: tak, prezydent przyłożył do tego rękę.