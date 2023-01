Bunt w Trybunale Konstytucyjnym. Zawiadomili Andrzeja Dudę

- Taka była intencja ustawodawcy, taki jest stan legislacyjny na dzisiaj, a więc w duchu trwałości, stabilności, stałości, jestem przekonany, że nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że kadencja prezesa TK będzie trwała jeszcze - bodaj jeśli dobrze pamiętam - do końca 2024 roku, a nie kończy się w grudniu 2022 roku - zaznaczył wówczas szef rządu.