Tusk doprowadzony do szału. Nagrał wideo

Donald Tusk w najnowszym nagraniu odniósł się do działań rządu PiS. Szef PO mówił też o innych "faktach, które doprowadzają Polaków do szału". Wideo byłego premiera zostało już skrytykowane przez wicerzeczniczkę PiS. - To trollowanie - stwierdziła Urszula Rusecka.