Tusk mówi o kolejnych terminach. Co na to Polska 2050?

Donald Tusk zapowiadał niedawno, że opozycja do końca roku dogada się ws. wspólnych list. Później zapowiedział, że chciałby porozumieć się z Polską 2050 w drugiej połowie stycznia. - Odnotowujemy kolejne wypowiedzi przewodniczącego Tuska o datach, ale to jego wypowiedzi. My mówimy niezmiennie, że do wiosny wyborcy powinni poznać kształt konfiguracji, w jakiej opozycja powinna pójść do wyborów. Mamy jeden cel i nikt z nim nie dyskutuje. To osiągnięcie skutecznego, zdecydowanego i trwałego zwycięstwa nad PiS-em - mówił w programie "Tłit" Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050. - Te rozmowy trwają, trwały w grudniu i będą trwały w styczniu. Mówimy o czterech blokach opozycji demokratycznej. Każdy ma swoich wyborców i swoją agendę. Niezależnie od tego ile będzie list wyborczych, będziemy chcieli stworzyć po wyborach nowy rząd. Teraz jest czas, żeby rozmawiać o programie działania tego rządu, a nie w poniedziałek powyborczy. To trzeba ustalić już teraz - dodał polityk.