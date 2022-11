Zadali cios Kaczyńskiemu. Poseł PiS zdradza: "Oszukiwali go do końca"

- Taka ewentualność istnieje - przyznaje Wirtualnej Polsce Marek Wesoły, gdy pytamy go o to, czy zostanie nowym pełnomocnikiem okręgowym PiS w Katowicach. Jak dodaje nasz rozmówca, gdyby otrzymał taką propozycję ze strony kierownictwa PiS, to "oczywiście podjąłby się tego zadania".