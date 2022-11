"Sypie się i będzie się sypać". Prezes Kaczyński wściekły po zdradzie na Śląsku

Jak podkreśla, nie oznacza to, że władze PiS nie powinny uderzyć się we własne piersi. - To, co się stało na Śląsku, to jest kompromitacja. I to na rok przed wyborami. Jeszcze parę lat temu taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia. A dziś byle radni grają sobie najważniejszym ludziom w PiS na nosie. Jeśli to nie jest upokarzające, to co jest? - pyta retorycznie jeden z działaczy.