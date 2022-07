Cała Polska w cieniu Śląska. Dla PiS to może być najtrudniejszy region w 2023 r. "Premier może zmienić okręg"

Poseł z Katowic to Mateusz Morawiecki. Według części polityków Zjednoczonej Prawicy premier zrezygnuje ze startu z okręgu 31. i wróci na Dolny Śląsk. Albo postawi na inny region. - Śląsk będzie piekielnie trudny i premier to wie. Jak go znam, to weźmie to na barki, ale na pewno nie chciałby stamtąd startować - mówi jego stronnik w partii rządzącej.