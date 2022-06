Wsadził kij w mrowisko. Od słów Tuska dystansuje się nawet Kwaśniewski

A co na to eksperci? - Nie do końca wiadomo, co przewodniczący PO ma na myśli, mówiąc, że Polska jest mniej bezpieczna. Oczekiwania a realia to dwie różne rzeczy. NATO ma określone moce. Jako kraj będziemy bezpieczni, jeśli nadal będziemy budować sojusze, pozycję międzynarodową i inwestować w bezpieczeństwo militarne. A czy mogliśmy oczekiwać więcej po szczycie NATO? Tego tak naprawdę nie wiemy - mówi Wirtualnej Polsce prof. Daniel Boćkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku.