Polityk PiS zażenowany wypowiedzią Tuska. "Nie ma skrupułów"

Donald Tusk wyraził zaniepokojenie po szczycie NATO w Madrycie. W ocenie szefa Platformy Obywatelskiej "jesteśmy w gorszej sytuacji niż pół roku temu, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo". Co na to wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz? - Jestem zażenowany tą wypowiedzią. Na bezpieczeństwie Polski nie powinno się prowadzić politycznych gierek. Donald Tusk po raz kolejny pokazuje, że w tym zakresie nie ma najmniejszych skrupułów - komentował w programie "Tłit". - Jeżeli Donald Tusk ma czelność powiedzieć, że jesteśmy dziś mniej bezpieczni niż pół roku temu, to warto zwrócić uwagę, że sytuacji, którą mamy dziś na wschodzie Europy, można było zapobiec, gdyby Donald Tusk podjął odpowiednie działania - stwierdził. - Ja nie mówię o "winie Tuska", mówię o zaniechaniach. Wojna w Ukrainie trwa od 2014 roku. W tym czasie przez 5 lat najważniejszym politykiem w Europie był Donald Tusk. (...) Nie zrobił nic, by Ukraina była bezpieczna, by zakończyć konflikt w Ukrainie, by Krym wrócił do Ukrainy - przekonywał Skurkiewicz. - Gdyby Donald Tusk chciał, to by był bardzo stanowczy w tym zakresie - podsumował.

Rozwiń