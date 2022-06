NATO robi za mało dla Ukrainy? "Czuć spory niedosyt. Tak nie wygra się wojny"

– To, czego Ukraina dzisiaj najbardziej oczekuje, a co nie znalazło się wprost w komunikacie, to systemy rakietowe o zasięgu operacyjnym – MLRS i HIMARS. To one najbardziej zwiększyłyby zdolności bojowe armii ukraińskiej, bo pozwoliłyby na rażenie wroga znajdującego się w odległości nawet do 300 km. Mówiąc wprost: jeżeli chcemy pokonać Rosję w Ukrainie, to nie bójmy się zadawać jej ciosów – mówi prezes fundacji "Stratpoints".