Ilja Ponomariow: charoszyj russkij, "dobry Rosjanin", to ten, który przepędzi Putina

Byłem przekonany, że już w pierwszą noc inwazji rosyjskie wojsko wkroczy do Kijowa. Więc szansa na to, że będzie trzeba użyć broni, była bardzo wysoka. Jeśli chodzi o moralne rozterki, kiedyś rozmawiałem o tym z Aleksandrem Litwinienką (podpułkownik KGB/FSB, w 2006 roku zmarł w Londynie najprawdopodobniej w wyniku akcji rosyjskich służb - napromieniowany radioaktywnym polonem-210 - red.). Kiedy go poznałem, już pracował dla brytyjskiego wywiadu, pomagał szukać aktywów mafii, związanych z Putinem i wywiezionych na Zachód. Litwinienkę dręczyły wątpliwości, czy to jest zdrada ojczyzny. Ale doszedł do wniosku, że to zdrada nie większa, niż walka niemieckich antynazistów z reżimem Hitlera. Stoję na tej samej pozycji. Reżim Putina jest złem, które trzeba zniszczyć. Mamy reinkarnację faszyzmu. Trzeba z nią walczyć.