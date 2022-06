Rosyjski ekonomista: Putinowi nigdy nie skończą się pieniądze na wojnę

Dlatego to, co robi teraz Kreml, jest postrzegane jako "powrót do normy". Do tego, co jest nasze. Putin nie indoktrynował Rosjan pragnieniem imperializmu - on je dostrzegł i zbił na nim swój kapitał polityczny. Dlatego wojna w Ukrainie jest zbiorową odpowiedzialnością wszystkich obywateli Rosji.