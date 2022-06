Pseudonim "Żurnalist". Reportaże Ołeksandra Machowa z pierwszej linii frontu

Gniew. Na prezydenta Zełenskiego. Jaki do cholery format normandzki? Jakie do cholery Memorandum Budapesztańskie? Rada Bezpieczeństwa ONZ? Nikt nie przyjdzie ratować twojego kraju. Prezydent sąsiedniego państwa pogwałcił wszystkie przepisy prawa międzynarodowego i wprowadza swoje wojska do twojego kraju. Masz możliwość podjąć historyczną decyzję. Musisz mieć jaja! Ukraina teraz jest jak nigdy zjednoczona i gotowa do walki. Tysiące weteranów w całym kraju czekają na mobilizację po ogłoszeniu stanu wojennego.