Koń trojański Putina w Europie. W którą stronę pójdzie Serbia?

- Wielu Serbów żyje w przekonaniu, że to Rosja udziela im największego wsparcia politycznego, gospodarczego i finansowego, chociaż tak wcale nie jest. Rosja jest w Serbii wyidealizowana. Niewielu Serbów zna dobrze język rosyjski, niewielu było w Rosji, a Rosjan spotkali co najwyżej na czarnogórskich plażach, ale ten brak wiedzy jest pożywką dla tego wielkiego rosyjskiego mitu. Z drugiej strony serbskie elity doskonale widzą, co się dzieje. Wiedzą, że odizolowana Rosja nie będzie już takim obrońcą serbskich interesów jak jeszcze kiedyś. Dlatego nie stanęły jednoznacznie po stronie Rosji. Z trzeciej strony wielu serbskich nacjonalistów wierzy, że względna wygrana Rosji - to znaczy opanowanie części Ukrainy - może być początkiem wsparcia Kremla dla separatystycznych działań Serbów w Kosowie, Bośni i Hercegowinie czy Czarnogórze - tłumaczy Adam Balcer. I dodaje: