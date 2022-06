Niebo, piekło. Mosul

- Część eksponatów kupiliśmy, ale ludzie ufają nam już do tego stopnia, że oddają swoje najcenniejsze przedmioty. Niektórzy oddali rzeczy, które od lat należały do ich rodzin. Trudno to sobie wyobrazić. Idziesz do jakiegoś przypadkowego miejsca i oddajesz ważną pamiątkę rodzinną. To nie jest łatwe. Jesteśmy dumni, że ludzie tak nam ufają – mówi Ahmed.