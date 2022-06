Asifa turabija. W Iraku nikt przed nią nie ucieknie

Dla rodziny Husseina dostęp do wody to zbawienie, ale w zamieszkiwanym przez ok. 41 milionów ludzi Iraku to kropla w morzu potrzeb. Zapotrzebowanie na wodę rośnie, a w całym kraju wysychają rzeki. W lutym wyschło drugie co do wielkości w Iraku jezioro Milh. Skłoniło to wielu żyjących w pobliżu ludzi, utrzymujących się do tej pory z rolnictwa, do porzucenia swoich domów i wyjazdu do miast. W kwietniu po raz pierwszy w historii wyschło liczące tysiące lat, nazywane "Perłą Południa" jezioro Sawa. W Tygrysie poziom wody jest tak niski, że na terenie Kurdystanu rzeka odsłoniła pozostałości po liczącym 3,4 tys. lat mieście Zakhiku, istotnym ośrodku miejskim w Imperium Mitanni.