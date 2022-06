Sikorski o wizycie Scholza i Macrona w Kijowie. "Zamiast przewodzić takim wizytom, Polska jest w nich pomijana"

Jesteśmy ważniejsi, bo bez Rzeszowa i portów w Gdańsku nie można byłoby wspierać Ukrainy, ale to za mało na przepustkę do grupy decyzyjnej. Przedstawiciele Unii jadą do Kijowa bez nas. Chodzi nie tylko o to, by w obronie Ukrainy narażać nasze terytorium - co popieram - na rosyjskie kontrposunięcia, ale by być w gronie, które decyduje o polityce całego regionu wobec Rosji i Ukrainy. Z tym jest gorzej.