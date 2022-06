Kreml ostro reaguje na słowa Sikorskiego. "To stały element ich gry polityczno-psychologicznej"

- Nasz kraj znalazł się na celowniku propagandy, bo Polska jest zaangażowana w pomoc w Ukrainie. Po pierwsze wspierając Ukrainę politycznie i militarnie, po drugie przyjmując rzesze uchodźców, uciekających przed wojną. Rosjanie grają na to, by wzniecać podziały w polskim społeczeństwie, generować wzajemną niechęć pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Docelowo chcą, by Polska i inne kraje Zachodu zaniechały wspierania Ukrainy, by Kijów został sam na sam z Rosją, której celem jest zmuszenie go do kapitulacji - dodaje.