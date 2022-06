Turecka interwencja w sprawie ukraińskiego zboża. Erdogan porozmawia o korytarzu

Ukraina twierdzi, że Rosjanie utrudniają wywóz zboża,, a armia rosyjska kradnie ziarno i próbuje sprzedać gdzie indziej. - Ukraina ma globalny wkład w bezpieczeństwo żywnościowe i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby te 22 miliony ton zboża, które są teraz zablokowane przez Rosję w ukraińskich portach morskich, dotarły do miejsc przeznaczenia. Istnieje kilka portów znajdujących się pod rosyjską okupacją. Armia rosyjska kradnie teraz to ziarno i próbuje sprzedać gdzie indziej - powiedział ukraiński wiceminister spraw zagranicznych Dmytro Senik. Dodał, że teraz powstały dwie trasy eksportowe przez Polskę i Rumunię.