Prezydent Finlandii stanowczo do Putina. "Ty to spowodowałeś. Spójrz w lustro"

- Do tej pory nawet Rosja mówiła, że jeśli Finlandia i Szwecja nie będą militarnie zjednoczone, zapewni to stabilność na Morzu Bałtyckim. Jednak pod koniec ubiegłego roku oświadczyli, że Helsinki i Sztokholm nie mogą wstąpić do NATO. Finlandia i Szwecja były neutralne z własnej woli, ale stwierdzenie, że jej nie mają, to ogromna zmiana. Skoro padło już pytanie, jak Rosja to widzi, jeśli Finlandia wstąpi do NATO, odpowiadam, że ty to spowodowałeś (przyp. red. Putina). Spójrz w lustro - stwierdził fiński prezydent.