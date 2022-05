Wojna w Ukrainie. Eksplozja w rosyjskiej jednostce wojskowej. Są ofiary [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa 78. dzień inwazji. Dowództwo wojsk ukraińskich walczących na wschodzie kraju poinformowało, że w środę zniszczono 6 rosyjskich czołgów i kilka pojazdów pancernych, a także skład amunicji i punkt obserwacyjny. Zginęło około 250 żołnierzy wroga. W jednostce wojskowej we wsi Teisin w Rosji doszło do eksplozji. Tymczasem agencja TASS przekazała, że zginął jeden żołnierz, a siedmiu zostało rannych. Rosyjskie media podały, że do wybuchu doszło podczas rozładunku amunicji. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.