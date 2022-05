CNN: To będzie dla Putina najgorszy skutek napaści na Ukrainę

Zanim Putin najechał na Ukrainę, jasno wyraził swoje przekonanie dotyczące Sojuszu. Twierdził, że NATO zanadto zbliżyło się do Rosji i powinno zostać odsunięte z powrotem do granic z lat 90. Żądał też, by do paktu nie wstępował już żaden kraj sąsiedni i państwa należące do Związku Radzieckiego.