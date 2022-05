Szwedzki dyplomata ostrzega. "To jak wbić sztylet w plecy Finlandii"

Po inwazji Rosji na Ukrainę zmieniła się optyka we wszystkich europejskich państwach. Inne jest też spojrzenie analityków na przynależność do paktu Północnoatlantyckiego. Szwecja, która do tej pory nie rozważała swojego udziału w militarnym przedsięwzięciu Zachodu, zdecydowała o podjęciu kroków, które mogą zamysł wstąpienia do NATO wcielić w życie.