Kluczowy tydzień dla Finlandii. Rekordowe poparcie dla NATO

Helsinki chcą złożyć oficjalny wniosek o przyjęcie do NATO w tym tygodniu. Prawdopodobnie wydarzy się to 12 maja. Zapowiadał to już także fiński prezydent Sauli Niinisto. - Zapowiedziałem, że najpóźniej do 12 maja przedstawię swoje stanowisko w sprawie członkostwa Finlandii w NATO. Będziemy działać w sposób zaplanowany i wspólny. Cel jest jasny: zagwarantować bezpieczeństwo Finlandii w każdych okolicznościach - powiedział Niinistö.