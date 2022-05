Finlandia chce do NATO. Rosja reaguje wściekłymi atakami

Nienawistna retoryka i hybrydowe wpływy Rosji dają się we znaki w Finlandii. Według dziennika "Iltalehti" należy jeszcze spodziewać się eskalacji tych zjawisk. Tymczasem fińscy dziennikarze zadali sobie trud zebrania w jednym tekście dotychczasowych rosyjskich ataków medialnych, do których doszło w związku ze staraniami o przyjęcie do Paktu Północnoatlantyckiego.