Finlandia rozwścieczyła Rosję. Skrzynie z bezcennymi skarbami zatrzymane

Transport, jaki zatrzymali celnicy fińscy, to obrazy z rosyjskich galerii i muzeów, posągi i różne antyki, które były wystawiane we Włoszech i Japonii. Zgodnie z umowami pomiędzy instytucjami kultury miały właśnie wrócić do sal wystawowych w Rosji. Tymczasem muszą poczekać w magazynach Urzędu Celnego Finlandii, aż rozstrzygnie się sprawa, czy jako dobra luksusowe podlegają sankcjom, nałożonym przez Unię Europejską na Moskwę i mogą zostać zatrzymane.