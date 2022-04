Wojna w Ukrainie. Eksplozje w obwodach lwowskim i dniepropietrowskim [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa 42. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. We wtorek wieczorem w obwodach lwowskim i dniepropietrowskim słychać było eksplozje. Rzeczniczka praw człowieka Ukrainy Ludmyła Denisowa przekazała, że żołnierki, które trafiły do rosyjskiej niewoli, były torturowane. Kobietom kazano m.in. rozbierać się do naga i obcinano im włosy. Tymczasem Wołodymyr Zełenski przemawiał na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie rosyjskich zbrodni wojennych w Buczy. Śledź relację Wirtualnej Polski.