Finlandia w NATO. Siostrzeniec prezydenta Niinisto ujawnił plan Helsinek

Ville Niinisto, siostrzeniec fińskiej głowy państwa, obecnie eurodeputowany, twierdzi, że jego kraj będzie ubiegać się o członkostwo w NATO. Fińska premier zapowiadała ostatnio, że decyzja w sprawie przystąpienia do Sojuszu musi zapaść "na wiosnę". W Finlandii trwa ożywiona dyskusja na temat bezpieczeństwa kraju, a co za tym idzie - wejścia do NATO.