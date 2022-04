Premier Finlandii: Decyzja o wejściu do NATO tej wiosny

- Musimy teraz poważnie przemyśleć nasze własne stanowisko i nasz stosunek do sojuszy wojskowych. Należy to zrobić ostrożnie, ale szybko, w praktyce już tej wiosny - powiedziała Marin. Szefowa rządu stwierdziła również, że Finlandia poniesie konsekwencje zarówno wtedy, gdy zdecyduje się na przystąpienie do Sojuszu, jak i wtedy, gdy zdecyduje się pozostać poza nim.