Finlandia i Szwecja w NATO? "Finowie stali się inspiracją dla Ukrainy"

W przypadku rosyjskiej agresji Finowie są w stanie powołać nawet milion żołnierzy - 250 tys. to armia zawodowa, reszta - rezerwiści. - Jak na taki mały kraj, jest to wynik imponujący. Fińskie wojsko jest zintegrowane z armią NATO bardziej niż niejedno państwo członkowskie - mówią Wirtualnej Polsce eksperci pytani o możliwe przystąpienie Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeszcze do niedawna byłoby to nie do pomyślenia, jednak wojna w Ukrainie zmieniła nastawienie zarówno Helsinek, jak i Sztokholmu.