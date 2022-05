Wojna w Ukrainie. Alarm przeciwlotniczy w wielu regionach [RELACJA NA ŻYWO]

W środę ok. godz. 10:40 śmigłowiec armii rosyjskiej naruszył przestrzeń powietrzną Finlandii - przekazało fińskie ministerstwo obrony, cytowane przez agencję AFP. To kolejny tego typu incydent, do którego doszło w ostatnich dniach. Finlandia zamierza ubiegać się o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim.