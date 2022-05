Szwedzka i fińska premier z misją w Berlinie. "Nie ma innej drogi"

Scholz daje gwarancję

- Po tym, co Putin rozpoczął na Ukrainie, nikt nie może przypuszczać, że nie złamie on ponownie zasad prawa międzynarodowego także w innych przypadkach. Finlandia i Szwecja to nasi przyjaciele - powiedział Scholz. - To jest to, do czego czujemy się zobowiązani jako Europejczycy - zapewnił.