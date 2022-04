Wojna w Ukrainie. Zełenski: rosyjska armia ściąga "dodatkowe siły" [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa 66. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. W swoim ostatnim wystąpieniu Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed kolejnymi planami Rosji. Przekazał, że rosyjska armia ściąga "dodatkowe siły" do ataków na wschodzie Ukrainy. Zaapelował też do rosyjskiego wojska: "Każdy rosyjski żołnierz może jeszcze ocalić swoje życie. Lepiej będzie dla was przeżyć w Rosji niż umrzeć w naszym kraju". Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Wirtualnej Polsce.