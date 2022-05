Wojna w Ukrainie. Ukraińcy stracili Popasną. "Nasze oddziały się wycofują" [RELACJA NA ŻYWO]

Były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii Jerzy Marek Nowakowski skomentował słowa papieża Franciszka, który powiedział, że gdyby "NATO nie szczekało u bram Rosji" to prawdopodobnie nie doszłoby do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - To jest dla mnie szokujące - stwierdził gość WP. - To, co powiedział papież Franciszek i dyplomacja watykańska, budzi głównie zdziwienie - wskazał Jerzy Nowakowski.