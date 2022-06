Zabezpieczeni. Tak politycy chronią swoje pieniądze przed inflacją

- Trzeba jednocześnie pamiętać, że Mateusz Morawiecki aspiruje do roli przywódcy partii reprezentującej właśnie grupę o niższych zarobkach. A jednocześnie to partia, w której posiadanie dużego majątku zawsze było podejrzane, bo takie podejrzenia wywoływał sam prezes Jarosław Kaczyński. Powątpiewał w to, że w Polsce można uczciwie dojść do takich pieniędzy, mówił wielokrotnie o elemencie cwaniactwa przy okazji bogactwa. I stąd właśnie to ukrywanie niektórych składników majątku poprzez przepisanie ich na żonę oraz kręcenie na konferencjach prasowych. Nie jestem pewien, czy to będzie ważyło na ocenie całego rządu i notowaniach Prawa i Sprawiedliwości, ale z pewnością będzie to problem Mateusza Morawieckiego - dodaje.