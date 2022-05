Zmiana w portfelu premiera Mateusza Morawieckiego. Wiemy, w co zainwestował

W porównaniu do oświadczenie za 2020 rok stracił uprawnienie do 3857 akcji Santandera o wartości do 350 tys. zł. "Nie osiągam dochodu z tego tytułu. Nie mam wiedzy, czy te uprawnienia mogą się zmaterializować" – informował w poprzednim oświadczeniu Morawiecki.