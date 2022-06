"Ukraina wygrywa/Ukraina przegrywa". Wybierz właściwą odpowiedź

***

Po ponad 120 dniach wojny oceny sytuacji na froncie są skrajne. Śmierć tysięcy wojskowych na odcinku wschodnim broniących swojego kraju to w analizie strategicznej co najwyżej "porażka na polu taktycznym i operacyjnym". Poświęcenie niemal całego batalionu, by tylko spowolnić działania Rosjan, to "element strategii".