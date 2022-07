Prezes wzywa, partia się gubi. Politycy PiS mierzą się z trudnymi pytaniami

Jarosław Kaczyński wezwał polityków PiS: idźcie do ludzi, opowiadajcie o naszych sukcesach. Z nieoficjalnych rozmów WP z politykami PiS wynika, że to wezwanie okazało się nie lada wyzwaniem. - Jeśli ludzie pytają o sukcesy, to słyszę coś w stylu: kiedy podwyższycie z 500 do 700? - mówi polityk partii rządzącej. I przyznaje: - Nie mam dla nich dobrej odpowiedzi.