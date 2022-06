Szokujące słowa Kaczyńskiego o LGBT. Mama 7-letniej transpłciowej Leny: Nie mogłam zrobić nic lepszego jak wywieźć dziecko z Polski

"W Polsce i Lena się bała, i my się baliśmy"

- We Francji czujemy się dobrze - mówi kobieta. Jak zaznacza, kiedy przyjechali do tego kraju ok. 2 lata temu, po kilku tygodniach jej dziecko poszło do szkoły. - Zgłosiłam w wydziale edukacji, że to dziecko transpłciowe. Pani pracująca w wydziale powiedziała mi, że absolutnie nikt nie będzie miał z tym problemu. Dodała, że gdyby ktokolwiek miał problem - w co nie wierzy - od razu zostanie to zgłoszone. We Francji za homofobię czy transfobię grożą kary - mówi.