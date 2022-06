"Nigdy nie zrobiłby tego Lech Kaczyński". Biedroń uderza w prezesa PiS

- Nie ma na to zgody Lewicy i nie będziemy się nigdy zgadzali na tego typu praktyki, które stosuje Kaczyński. Chciałem to powiedzieć także jako członek społeczności LGBT, że nigdy nie zrobiłby tego Lech Kaczyński. Mówię to z tego miejsca, z parlamentu, w którym Lech Kaczyński wielokrotnie udowadniał, że stara się szukać porozumienia ponad podziałami i przypomnę: w 2006 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył Orderem Odrodzenia Polski Ewę Hołuszko, legendarną działaczkę Solidarności, osobę transpłciową - kontynuował Biedroń.