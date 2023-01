Bigos w Trybunale. To PiS nam to zgotował [OPINIA]

Ile by się tam nie gotowało i jak bardzo nie wrzało, jak wiele pism by sędziowie nie wysmażyli - pewne jest to, że nie ma sensu patrzeć na tę sytuację przez pryzmat prawa. Większe przywiązanie do praworządności jest bowiem na bazarze przy sprzedaży kartofli, niż w Trybunale Konstytucyjnym.