Bunt w Trybunale Konstytucyjnym. Duda zabrał głos

Prezydent Duda zabrał głos ws. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. To po tym, jak część sędziów domaga się ustąpienia ze stanowiska Julii Przyłębskiej. Jak przekonują, jej kadencja jako prezesa TK dobiegła końca. Zwrócili się w tej sprawie do prezydenta. Andrzej Duda o to, jak ocenia ten konflikt, był pytany w Watykanie.