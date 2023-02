Złota wieś Przemysława Czarnka. Szkoła dostała 15 mln zł, kieruje nią szwagier ministra

- Ja nie mam nic do polityki ministra Czarnka. Wniosek o dofinansowanie składał urząd naszej gminy, to nie pan minister przyznawał dotację, ale była to decyzja rządowa. Jestem bardzo wdzięczny panu wójtowi za podjęte starania - mówi nam Chudzik. Pytany, czy pozytywna decyzja może wynikać z tego, że jest szwagrem ministra, odmówił wypowiedzi. - Nie będę się do tego odnosił - odpiera.