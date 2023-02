"Równi i równiejsi". Czyli "Willa Plus" na Lubelszczyźnie

Polska podzielona jest na 16 województw. W każdym z nich działają dziesiątki organizacji pozarządowych. Teoretycznie powinny być przez władze traktowane w ten sam sposób. Jednak, jak wynika z listy beneficjentów tzw. programu Willa Plus, są "równi i równiejsi". Blisko jedna czwarta środków z tego programu trafiła bowiem do województwa lubelskiego, z którym od lat związany jest minister edukacji Przemysław Czarnek. To przypadek?