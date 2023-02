Decyzja Sejmu ws. "kamienia milowego"

Ziobro apeluje do premiera

Na kilka godzin przed podjęciem ostatecznych decyzji przez Sejm, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o to, by "zdecydował się wstrzymać" prace nad nowelą. - Ta ustawa będzie dezorganizować polskie sądownictwo, będzie prowadzić do chaosu w polskim sądownictwie, w sposób jawny też narusza polską konstytucję, ogranicza polską suwerenność - uzasadniał Ziobro.