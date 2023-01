Senat zdecydował w sprawie ustawy o SN

- Nie jestem zwolennikiem, by polityka była spektaklem, ale tak to już jest. Tu przyjęło dziwną formułę, a ja chcę podejść do sprawy z szacunkiem. Odniosę się do konkretnych kwestii - rozpoczął polityk PiS. Borusewicz zwrócił mu uwagę, że "Senat to nie teatr i nie ma mowy o żadnym spektaklu".