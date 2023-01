Nietypowy apel. Rzecznik PiS atakuje Grodzkiego

- Ważne ustawy wielokrotnie po przyjęciu przez Sejm leżakowały w Senacie przez 30 dni. Apelowałbym do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, aby wziął się do roboty - powiedział w środę rzecznik PiS Rafał Bochenek, odnosząc się do prac izby wyższej nad ustawą o Sądzie Najwyższym.