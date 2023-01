Chciał uderzyć w PO. Duży błąd Morawieckiego

Wpadka premiera? To nie PO-PSL zamknęły tę jednostkę

- Likwidacja jednostek wojskowych to bardzo poważna sprawa, bardzo konkretny negatywny sygnał. Trzeba, by odpowiedzieli, dlaczego to zrobili. Jaka decyzja stała za tym, że redukowali jednostki w bardzo wielu miastach, zwłaszcza na wschodniej stronie naszej ojczyzny - mówił w poniedziałek premier wymieniając m.in. Siedlce, Węgorzewo, Lublin i Ostródę.