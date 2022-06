Arcybiskup i jego rola w kontrakcie na śmigłowce. Ujawniono treść pisma do prezydenta Dudy

Hierarcha kościelny trafił do Watykanu w 2009 roku, a Benedykt XVI awansował go do rangi arcybiskupa. Zimowski służył w Stolicy Apostolskiej aż do swojej śmierci w roku 2016. Kilkanaście miesięcy wcześniej regularnie pisał jednak listy do prezydenta Dudy. W nich prosił głowę państwa o spotkanie z Mario Benottim.