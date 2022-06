Afera ze śmigłowcami z Francji. Norwegia mówi: dość

Umowę na dostawę 14 śmigłowców Norwegia podpisała z europejskim konsorcjum NH Industries z siedzibą we Francji (właścicielami są Airbus Helicopters, włoski Leonardo i Fokker Aerostructures z Holandii - red.) w 2001 roku. Śmigłowce miały zostać dostarczone do 2008 roku. Norwegowie twierdzą, że do dzisiaj otrzymali jedynie 8 sztuk.